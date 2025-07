Lützen/MZ. - Jürgen Gens hat ganz persönliche Erinnerungen an das Lützener Museum. Zur Eröffnung der Feier anlässlich des 97. Geburtstages der Kulturstätte im Schloss lässt der stellvertretende Lützener Ortsbürgermeister die zahlreichen Gäste am Samstagnachmittag daran teilhaben. Vor 43 Jahren, so erzählt der heute 71-jährige Dachklempner, hat er gemeinsam mit Kollegen auf dem Dach des Schlosses gearbeitet. Dabei habe sich eines Tages herausgestellt, dass die Kugel für die Wetterfahne, in der Dokumente für die Nachwelt hinterlassen werden, fehlt. Kurzerhand seien sie damals in die Trommelfabrik nach Weißenfels gefahren, um zwei Kesselpauken zu besorgen, aus denen schließlich die Kugel für das Lützener Dach gefertigt werden konnte.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.