Fahrradverleih im Weißenfelser Bahnhof beklaut

Weissenfels - Im Weißenfelser Bahnhof sind in der Nacht zum Sonnabend insgesamt neun Miet-Fahrräder gestohlen worden. Diese gehören der Bahnhof Weißenfels UG, das Unternehmen betreibt seit etwas mehr als einem Jahr einen Kiosk mit Fahrkartenverkauf und einen Fahrradverleih im Bahnhofsgebäude. Die MZ erreicht Mitinhaber und Geschäftsführer Mike Koch-Frischleder am Samstagmittag, wenige Stunden vorher hatte das Geschäft bei Facebook über den Diebstahl berichtet.

Angestellte haben Diebstahl bemerkt

Es ist blanke Wut, die Koch-Frischleder empfindet. Die in einem Abstellraum verschlossenen Fahrräder, darunter drei Elektro-Bikes, waren zum Großteil erst ein Jahr alt. Den Schaden beziffert der Geschäftsführer auf rund 10.000 Euro. „Die sind jetzt verschwunden“, sagt Koch-Frischleder fassungslos. Angestellte hätten den Diebstahl am Samstagmorgen gemerkt. „Am Freitag waren die Fahrräder noch da.“ Wie sich die Diebe Zugang zu dem Raum verschaffen konnten, will der Inhaber aus ermittlungstaktischen Gründen nicht verraten. „Nur so viel: Die Täter haben sich nicht über die Tür Zugang verschafft“, sagt Koch-Frischleder.

Dass die Fahrräder auch noch jetzt während der Corona-Pandemie gestohlen wurden, ist für den Betrieb noch unfassbarer. „Ich kann sowas einfach nicht verstehen. Man schadet damit ja nicht nur dem Unternehmen, sondern auch dessen Mitarbeitern“, sagt Koch-Frischleder. Dazu zählt auch der benachbarte Bootsverleih, der die Drahtesel ebenfalls mit vermietet hat. Derzeit ist die Ausleihe pandemiebedingt nicht für touristische Zwecke möglich gewesen - die Räder durften nur als Verkehrsmittel genutzt werden, um von A nach B zu kommen. Seit Mitte März konnte man sich in diesem Jahr wieder im Bahnhof und am Bootsverleih Fahrräder ausleihen. Wie Koch-Frischleder berichtet, sei das Angebot gut genutzt worden, vor allem die E-Bikes haben sich großer Nachfrage erfreut. Bis jetzt. Durch den Diebstahl bricht nun ein ganzer Dienstleistungszweig weg, was in Corona-Zeiten mit den vielen Einschränkungen doppelt so bitter ist.

Am Samstagvormittag hat die Polizei im Bahnhofsgebäude Spuren gesichert. Mike Koch-Frischleder glaubt, dass die Diebe die Fahrräder schnell aus der Stadt weggbringen werden oder dies schon getan haben. Auf Facebook hat man die Bevölkerung darum gebeten, die Augen nach dem Diebesgut offen zu halten. Das Unternehmen selbst will laut Mike Koch-Frischleder Internetverkaufsportale wie Ebay-Kleinanzeigen im Blick haben, sollten die Fahrräder dort vielleicht zum Verkauf angeboten werden.

Inhaber: „Es tut einfach weh“

Unklar ist indes, wann der Bahnhof Weißenfels und der Bootsverleih neue Miet-Fahrräder bekommt und welche Summe man von der Versicherung zurückerhält. „Auf jeden Fall werden danach wohl die Versicherungskosten steigen“, so der Geschäftsführer. Bis neue Fahrräder angeschafft werden können, wird seiner Meinung nach dauern. „Und das gerade jetzt, wo der Sommer kommt. Es tut einfach weh“, sagt der Unternehmer. (mz)