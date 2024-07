Zum ersten Mal fand in Weißenfels ein „Vergiss-mein-nicht"-Gottesdienst für Menschen mit Demenzerkrankungen statt. Was man damit erreichen wollte.

Weißenfels - „Es ist sehr schwer, wenn man niemanden hat.“ Tränen schimmern in Gerlinde Mendes Augen bei diesen Worten. Die ehemalige Krankenschwester pflegt seit einiger Zeit ihren Mann Johannes, der aufgrund seiner Krebserkrankung an Demenz leidet. Am Dienstag war die Seniorin jedoch mit ihren Sorgen nicht allein. Denn sie besuchte den „Vergiss-mein-nicht“-Gottesdienst, der an diesem Nachmittag erstmals in der Weißenfelser Marienkirche stattfand. Die Veranstaltung richtet sich speziell an Menschen mit Demenzerkrankungen sowie ihre Angehörige und Pflegefachkräfte.