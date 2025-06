Neues Profil am Agricolagymnasium in Hohenmölsen geplant

Schulleiter Frank Hoffmann möchte das Agricolagymnasium in Hohenmölsen mit einem Profil in die Zukunft führen. Das Angebot könnte auch über Kreis- und Landesgrenze hinaus auf Interesse stoßen.

Hohenmölsen - Professionell Musik produzieren oder Videos aufnehmen? Am Agricolagymnasium in Hohenmölsen ist die technische Ausstattung dafür längst vorhanden. Auch sonst bietet das moderne Schulgebäude aus den neunziger Jahren in idyllischer Lage beste Voraussetzungen für kreative Köpfe. Woran es in der Vergangenheit aber häufiger gefehlt hat, waren ausreichend Schüler.