Hohenmölsen/MZ. - Gerechnet wurde in den vergangenen Wochen beim städtischen Wohnungsunternehmen Wobau in Hohenmölsen viel. Grund ist das vom Bund beschlossene Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetz, das rückwirkend für 2023 in Kraft getreten ist. Es besagt, dass die in vermieteten Gebäuden anfallenden CO2-Kosten, die Teil der Heizkosten sind, zwischen Vermieter und Mieter aufgeteilt werden müssen.