Lützen - Erneut ist in der Stadtratssitzung am Dienstag Kritik am Lützener Bauhof laut geworden. Der Zustand der Begrünung an öffentlichen Einrichtungen lasse auch in der Kernstadt sehr zu wünschen übrig, kritisierte Stefan Rother (CDU) und verwies unter anderem auf hohes Gras und zugewachsene Bänke im Schlosspark.

