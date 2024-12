Der Glück-auf-Shop in der Straße des Friedens in Teuchern ist nur noch bis März geöffnet. Ob es einen Ersatz für die Post-Filiale geben wird, ist bislang unklar.

Einzige Postfiliale in Teuchern schließt

Erst im Februar letzten Jahres zog Anett Lange (r.) mit Mitarbeiterin Jana Grunz mit der Filiale an den neuen Standort um.

Teuchern - Die Postfiliale in Teuchern wird voraussichtlich im März kommenden Jahres schließen. Das verkündete Bürgermeister Marcel Schneider (parteilos) in der vergangenen Sitzung des Stadtrats. Demnach wird Anett Lange, die Betreiberin des „Glück-auf“-Shops in der Straße des Friedens die Filiale aus wirtschaftlichen Gründen aufgeben.