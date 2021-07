Einmalig: Stadt lädt zu Tage der offenen Tür im „Gloria“ ein

Weissenfels/MZ/ari - Die Stadt Weißenfels lädt erstmals zu zwei Tagen der offenen Tür in den ehemaligen Filmpalast „Gloria“ in der Neustadt ein. Am Wochenende 24./25. Juli haben interessierte Bürger die Gelegenheit, die Räumlichkeiten zu besichtigen und von Oberbürgermeister Robby Risch (parteilos) etwas über die Geschichte des Hauses zu erfahren. Am Samstag, 24. Juli finden zwischen 9 und 15 Uhr Rundgänge jeweils in Zehnergruppen statt, am Sonntag zwischen 9 und 14 Uhr.

Um das Gebäude gefahrlos begehen zu können, hatten es zahlreiche freiwillige Helfer im Vorfeld beräumt. Mit dem Angebot für die Bürger will die Kommune die öffentliche Diskussion um eine künftige Nutzung des seit vielen Jahren leerstehenden Gebäudes weiter in Gang bringen. Mitte September plant die Stadt im Kulturhaus einen Workshop zur Zukunft des „Gloria“.

Um Anmeldung zu einer Führung durch das „Gloria“ wird gebeten unter Telefon 03443/370 201.