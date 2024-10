In Großkorbetha im Burgenlandkreis ist die Polizei am Donnerstag zu einem Unfall mit zwei Verletzten, darunter ein Kleinkind, gerufen worden (Symbolfoto).

Großkorbetha/MZ - Bei einer Pkw-Kollision in Großkorbetha im Burgenlandkreis sind am Donnerstagmorgen ein 39-jähriger Mann und ein einjähriges Kind leicht verletzt worden. Der Mann musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, das Kind konnte vor Ort versorgt werden, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Laut den Beamten hatte der 42-jährige Fahrer eines Autos in der Dr.-Scheele-Straße aus bislang unbekannter Ursache die Vorfahrt des anderen Pkw übersehen und es kam zum Zusammenstoß

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.