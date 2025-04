Weissenfels/MZ. - Eine gebürtige Weißenfelserin wird voraussichtlich Staatsministerin. Denn unter den CDU-Politikern, die Friedrich Merz am Montag für sein neues Regierungskabinett vorstellte, befindet sich auch Christiane Schenderlein, die am 17. Oktober 1981 in der Saalestadt das Licht der Welt erblickte.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.