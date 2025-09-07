Im Hohenmölsener Haus der Stadtgeschichte ist eine Ausstellung zur Umsiedlung der Großgrimmaer mit Bildern von Peter Lisker zu sehen.

Eine Ausstellung zu Ehren eines ehemaligen Dorfes und Fotografen

Auch bei den jungen Großgrimmaern kullerten Tränen, als sie ihr Dorf verlassen mussten.

Hohenmölsen/MZ. - 15 Dörfer mussten aufgrund des Kohleabbaus dem Tagebau Profen weichen. „Großgrimma war der einzige Ort nach der politischen Wende“, sagt Hohenmölsens Bürgermeister Andy Haugk (parteilos) am Donnerstag bei der Eröffnung der Ausstellung „Bilder einer Umsiedlung“ im Haus der Stadtgeschichte, die die Hohenmölsener Kulturstiftung organisiert hat und die das Schicksal des Dorfes und seiner Einwohner anhand von 24 Fotos zeigt.