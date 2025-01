Unbekannte Täter sind in einer Firma in Weißenfels in mehrere Fahrzeuge eingebrochen und haben daraus Spezialwerkzeuge gestohlen. Wie hoch die Polizei den Schaden einschätzt.

Nach einem folgendreichen Einbruch in eine Firma in Weißenfels ermittelt nun die Polizei (Symbolfoto).

Weißenfels/MZ - Einen Gesamtschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro haben nach Polizeiangaben unbekannte Einbrecher in einer Firma in der Weißenfelser Neustadt angerichtet: Laut Revier hatten die Täter im Laufe des vergangenen Wochenendes auf dem Firmengelände mehrere Fahrzeuge aufgebrochen und daraus unter anderem Spezialwerkzeug gestohlen. Wie es weiter hieß, haben Kriminaltechniker am Tatort Spuren gesichert. Die Ermittlungen laufen.

Der Einbruch lässt indes Ähnlichkeiten mit zwei folgenreichen Firmeneinbrüchen in den vergangenen Wochen in Merseburg vermuten: Nachdem vom Betriebsgelände des Wasserversorgers Midewa Technik und Material im Wert von rund 61.000 Euro gestohlen worden war, raubten Unbekannte wenige Tage später aus einem Maschinenbauunternehmen eine große Menge an Stromkabeln und richteten so einen Schaden von rund 23.000 Euro an.