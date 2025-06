Unbekannte Einbrecher sind in Weißenfels in einer Gartenlaube eingedrungen und haben mehrere Geräte gestohlen. Wie hoch die Polizei den Sachschaden einschätzt.

Einbrecher stehlen Elektrogeräte aus Gartenlaube in Weißenfels

Unbekannte Einbrecher sind in eine Gartenlaube in Weißenfels eingedrungen (Symbolfoto).

Weißenfels/MZ - Am Mittwoch hat eine 65-Jährige einen Einbruch in ihre Gartenlaube in der Weißenfelser Südstadt angezeigt. Der oder die Täter entwendeten mehrere Elektro- und Küchengeräte, teilte das Polizeirevier Burgenlandkreis mit. Den entstandenen Gesamtschaden schätzen die Beamten auf 300 Euro.