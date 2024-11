Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag in mehrere Keller eines Mehrfamilienhauses in Hohenmölsen eingebrochen. Wo genau in der Stadt sich der Tatort befindet.

Hohenmölsen/MZ - Bei einem Einbruch in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in Hohenmölsen ist unter anderem ein Elektroroller gestohlen worden. Das teilte die Polizei mit, die das Fahrzeug nach eigenen Angaben umgehend zur Fahndung ausgeschrieben hat. Wie es hieß, waren der oder die Täter in der Nacht zu Donnerstag in das Haus am Karl-Liebknecht-Ring eingedrungen und hatten mehrere Kellerverschläge aufgebrochen. Die Höhe des Gesamtschadens sei noch unklar.