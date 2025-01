Holger Eichardt arbeitet als Zahnarzt in Weißenfels und trauert den Amalgamfüllungen hinterher.

Weissenfels/MZ. - Als optisch ansprechend konnten Amalgamfüllungen wohl nie bezeichnet werden, doch das ist nicht der Grund, warum das silberfarbene Füllmaterial für Löcher in den Zähnen seit 1. Januar EU-weit verboten ist. Schuld ist das in Amalgam enthaltene Quecksilber, was zum einen gesundheits-, zum anderen aber auch umweltschädlich sein kann.