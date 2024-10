Lützen - Zu Hause, in entspannter Atmosphäre am Grill, mit Familie, Freunden und Unterstützern habe Mirko Kother den Abend der Bürgermeisterwahl verbracht. Grund zum Feiern hatte der 53-jährige Finanz- und Versicherungsmakler am Sonntag recht schnell, bereits acht Minuten nach Schließung der Wahllokale ging die erste Meldung auf der Homepage der Stadt Lützen ein. Und mit jedem Wahlbezirk, der sein Ergebnis meldete, stieg die Gewissheit: Mit 56,34 Prozent der Stimmen zieht Kother, der erst im Sommer neu für die Bürgerliste in den Stadtrat gewählt worden war, als Bürgermeister ins Rathaus ein.

