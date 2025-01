Weißenfels - Wenn in der Weißenfelser Lokalredaktion der Stress stieg, dann ist auf Peter Lisker Verlass gewesen. Er verstand es dort wie kein anderer, Druck vom Kessel zu nehmen. Mal mit einem gütigen Lächeln, mal mit einem aufmunternden Wort. Egal ob es kurzfristig noch ein Foto für einen Beitrag, eine Telefonnummer zu einem Gesprächspartner oder eine Themenidee für die nächste Zeitungsausgabe brauchte – der Tagewerbener hat sich eingebracht. Freundlich, hilfsbereit und zuversichtlich.

Über viele Jahre ist Peter Lisker das Gesicht der Mitteldeutschen Zeitung in Weißenfels und Umgebung gewesen. Für die Leser war er dabei stets ansprechbar, neugierig, einfühlsam. Der 59-Jährige konnte mit Menschen. Ganz gleich, ob er glückliche Eltern mit ihren Neugeborenen im Krankenhaus fotografierte oder jene ablichtete, mit denen es das Schicksal gerade weniger gut meinte. Jahrelang ist er mit seiner schweren Fototasche über die Sportplätze der Region geflitzt. Als gern gesehener Gast und wichtiger Chronist seiner Heimatstadt. Auch die Kritik an der Zeitung hat er regelmäßig in die Redaktion getragen, das Ohr immer nah an den Leuten.

Weißenfels und der Fotografie ist Peter Lisker lange leidenschaftlich verbunden gewesen. Schon als Kind wirkte der ehemalige Beuditzschüler im Fotozirkel mit. Nach einer Lehre zum Tischler arbeitete er zunächst für die damalige Betriebszeitung „Fließband“ der Schuhfabrik „Banner des Friedens“. Nach der Wende ist er als Fotograf erst für die Mitteldeutsche Zeitung in Hohenmölsen, später in Weißenfels tätig gewesen. Es gibt wohl keinen Schleichweg in der Region, den er nicht kannte.

Seine Fotos kennen die Weißenfelser nicht nur aus der Zeitung, sondern auch von diversen Ausstellungen. Eine hat etwa die letzten Tage der Großgrimmaer vor ihrem Umzug nach Hohenmölsen gezeigt, ehe ihr Heimatdorf der Braunkohle weichen musste. Eine andere dokumentierte die Wendezeit in Weißenfels. Menschen hat Peter Lisker besonders gerne in den Fokus genommen.

In den vergangenen fünf Jahren kämpfte der Vater von zwei Töchtern gegen eine schwere Krankheit. Auch das lange mit Zuversicht. Er nahm etwa an klinischen Tests für neue Behandlungsmethoden teil. Zweimal schaffte der Hunde-Freund die Wiedereingliederung und kehrte motiviert in die Weißenfelser Lokalredaktion zurück, sobald seine Gesundheit das zuließ und so lange es eben ging. „Ich brauche das und ich gebe nicht auf“, versicherte er seinen Kollegen stets.

Peter Lisker ist am 14. Dezember 2024 gestorben.