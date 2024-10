Borau/MZ. - Die leeren Kartons stehen längst bereit. In der Kirchengemeinde haben sie kürzlich viele davon freundlich gestaltet. In den nächsten Tagen können die Kartons weiterhin bei Familie Meyer in der Weißenfelser Ortschaft Borau abgeholt werden. Das Ehepaar Birgit und Holger Meyer unterstützt auch in diesem Jahr ehrenamtlich die deutschlandweite weihnachtliche Aktion „Kinder helfen Kindern“, organisiert vom Verein Adra Deutschland.

