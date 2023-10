Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weißenfels - „Verliebt, verlobt, verheiratet“ - mit diesen Worten bringt Gerhard Halt seine Liebe zu seiner Ehefrau Ursula auf den Punkt. Eine Liebe, die das Paar vor genau 70 Jahren mit dem Jawort am Weißenfelser Standesamt besiegelt hat. Am Freitag feierte es sein großes Jubiläum zusammen im Kreis der Familie und Freunde in der Saaleperle in Uichteritz. Und die beiden verrieten, wie damals alles anfing zwischen ihnen.