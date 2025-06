In Weißenfels sind am Montag ein E-Scooter und ein Pkw kollidiert. Weshalb die Polizei nun Ermittlungen wegen des Vorfalls aufgenommen hat.

E-Scooter-Fahrer wird bei Unfall in Weißenfels verletzt

E-Scooter fahren ist weit verbreitet. Wie alle anderen Verkehrsteilnehmer sind aber auch die Elektrorollerfahrer einem Unfallrisiko ausgesetzt - wie sich am Montag bei einem Unfall in Weißenfels im Burgenlandkreis gezeigt hat (Symbolfoto).

Weißenfels/MZ - Bei einem Unfall in Weißenfels ist am Montagvormittag der Fahrer eines Elektrorollers gestürzt und leicht verletzt worden. Nach Angaben des Polizeireviers Burgenlandkreis war der Mann mit seinem E-Scooter in der Einmündung Markwerbener Straße/Merseburger Straße beim Überqueren der Fahrbahn mit einem Pkw zusammengestoßen. Die genaue Unfallursache stand zunächst nicht fest, die Polizei ermittelt. Die Pkw-Fahrerin sei unverletzt geblieben.