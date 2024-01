Welche Sonderaktion das Unternehmen nach der Renovierung des Marktes in der Merseburger Straße in Weißenfels plant.

Discounter Lidl eröffnet am Donnerstag in Weißenfels

Der Lidl in Weißenfels ist modernisiert und erweitert worden. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben schon seit 21 Jahren an dem Standort präsent.

Weißenfels - Nach einer mehrtägigen Auszeit soll am Donnerstag die Lidl-Filiale in der Merseburger Straße in Weißenfels wieder eröffnet werden. Der Discounter hat die Zeit nach eigenen Angaben für eine Modernisierung und Erweiterung des Marktes genutzt. So sei die Verkaufsfläche um 400 Quadratmeter auf nun rund 1.100 Quadratmeter erweitert worden.