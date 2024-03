Weissenfels/MZ. - In den Weißenfelser Heimatnaturgarten sind dieser Tage neue Bewohner eingezogen: Es handelt sich um vier Streifenhörnchen, die seitdem das Angebot des Tierparks an der Langendorfer Straße bereichern. Die Nager sind dabei in einem bisher leerstehenden Gehege untergebracht worden.

In dem Gehege hatten früher Waldvögel gelebt und bei ihnen hatten die Mitarbeiter immer auf Nachwuchs gehofft. „Eine Zucht mit ihnen hatte aber nie geklappt“, sagt die Leiterin des Heimatnaturgartens, Ute Radestock. Daher war entschieden worden, es mit diesen Vögeln nicht weiter zu versuchen. Als das Gehege dann irgendwann leer stand, weil die Vögel altersbedingt gestorben waren, sei überlegt worden, wer sich als künftiger Bewohner dafür eignet.

Auf die Idee, dass es Streifenhörnchen sein könnten, kamen die Mitarbeiter im vorigen Jahr während eines Fortbildungstages. Da entdeckten sie diese Tiere im Tierpark im sächsischen Eilenburg. Die dortigen Mitarbeiter überließen den Weißenfelsern nun dieser Tage den Streifenhörnchen-Nachwuchs aus dem vergangenen Jahr. Dabei handelt es sich um drei Weibchen und ein Männchen – jedoch alles Geschwister. „Wir wollen aber keine Inzucht“, sagt Ute Radestock. Daher wurde das Männchen gegen ein anderes Männchen aus dem Tierpark in Dessau eingetauscht. Die vier Tiere der in China heimischen Art haben sich in Weißenfels bereits gut in ihrem neuen Zuhause eingelebt. Sie schauen neugierig und nutzen emsig die vielen Klettermöglichkeiten darin.

Die Öffnungszeiten des Heimatnaturgartens: Dienstag bis Sonntag 9 bis 17 Uhr