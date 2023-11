Die Tat soll sich am Samstagabend ereignet haben.

Diebstahl in Supermarkt in Weißenfels: Täter klaut Tabakwaren im Wert von 500 Euro

Die Polizei sucht in Weißenfels nach einem Ladendieb (Symbolbild).

Weissenfels/MZ - Ein Mann hat am Samstagabend gegen 18 Uhr aus dem Kassenbereich eines Supermarktes in der Naumburger Straße in Weißenfels Tabakwaren im Wert von etwa 500 Euro entwendet.

Laut Polizei nutzte der Dieb einen kurzen unbeobachteten Augenblick. Die Polizei ermittelt, es gebe bereits erste Hinweise zur Identität des Mannes.