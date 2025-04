Ein Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in Großkorbetha bei Weißenfels hat am Dienstagmorgen einen Kellereinbruch festgestellt. Im welchen Wert die Täter Beute gemacht haben.

Großkorbetha/MZ - Mehrere Elektrowerkzeuge und Schuhe im Gesamtwert von rund 1.500 Euro haben unbekannte Einbrecher aus einem Keller in einem Mehrfamilienhaus in Großkorbetha bei Weißenfels gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Bewohnerin am Dienstagmorgen die offenstehende Haustür bemerkt. Als sie im Keller nachsah, stellte sie fest, dass die Tür zu ihrem Verschlag aufgebrochen worden war. Kriminaltechniker der Polizei sicherten am Tatort Spuren, die Ermittlungen zu dem Einbruch laufen.