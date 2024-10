Auf einer Baustelle in Lützen im Burgenlandkreis haben unbekannte Täter Baustoffe gestohlen. Welchen Wert die Beute laut Polizei hat.

Diebe lassen in Lützen Baustoffe mitgehen

Im Burgenlandkreis ermittelt die Polizei nach einem Baustoffe-Diebstahl auf einer Baustelle in Lützen (Symbolfoto).

Lützen/MZ - Baustoffe im Wert von mehreren Hundert Euro haben unbekannte Diebe von einer Baustelle in der Schweßwitzer Straße in Lützen gestohlen. Die Täter hatten dazu einen Container aufgebrochen, teilte die Polizei mit, die Ermittlungen eingeleitet hat. Der Diebstahl sei am Dienstagabend von einem Bauarbeiter bemerkt und angezeigt worden.