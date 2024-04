Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag aus einem Optikergeschäft in Weißenfels zehn Brillen gestohlen. Wie sie an ihre Beute gelangt sind.

Die Polizei im Burgenlandkreis ermittelt nach einem Einbruch in ein Optikergeschäft in Weißenfels (Symbolfoto).

Weißenfels/MZ - In der Weißenfesler Innenstadt haben unbekannte Täter aus einem Optikergeschäft zehn Brillen gestohlen. Die genaue Schadenssumme ist noch unklar, teilte die Polizei mit. Demnach hatten sich die Diebe in der Nacht zum Freitag Zutritt zu einer von beiden Seiten verschlossenen Gasse, die an die Jüdenstraße grenzt, verschafft. Dieser Durchgang befinde sich direkt neben dem Optikergeschäft, das im Außenbereich in einem verschlossenen Schaukasten Brillenmodelle präsentiert. Diesen Kasten brachen die Täter auf und schnappten sich die Brillen. Die Ermittlungen laufen.