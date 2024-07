Bei der Agrargenossenschaft ist die Ernte in vollem Gange. Wie der Vorsitzende die Lage im Agrarbetrieb sieht und welches Wetter er sich jetzt wünscht.

Regelmäßige Wartung der Erntetechnik gehört dazu. Hier arbeitet Landwirt Sebastian Rauch an einem der Mähdrescher der Agrargenossenschaft.

Weißenfels/MZ. - Das wechselhafte Wetter? Steffen Bergner, der Chef der Agrargenossenschaft Burgwerben, sieht es eher unaufgeregt. „Nach dem Regen konnten wir am Sonntag wieder raus. Am Montag haben wir die Ernte der Wintergerste weitgehend abgeschlossen“, berichtet der Landwirt. Auf 465 Hektar stand die Gerste. Auf insgesamt gut 3.300 Hektar baut die Agrargenossenschaft Kulturen an.