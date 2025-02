Weissenfels/MZ/MW. - Der Burgenlandkreis muss aufgrund eines erwarteten Haushaltsdefizits von rund 10,2 Millionen Euro in diesem Jahr sparen, unter anderem bei der Fensterreinigung. An den Schulen in seiner Trägerschaft rechnet der Kreis je nach Einrichtung mit mehreren Hundert bis zu einigen Tausend Euro mehr bei den Reinigungskosten als im Vorjahr.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.