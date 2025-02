Kerstin Patenge hat 23 Jahre lang die Kindertagesstätte in Großkorbetha geleitet. Wie ihr Weg begann und warum sie sich nun auf den Ruhestand freut.

Kerstin Patenge hat sich in der Kita in Großkorbetha verabschiedet.

Grosskorbetha/MZ. - Für die Kinder hat sie Glückswürmchen selbst gebastelt. Und für die Kolleginnen hat sie auch etwas Nettes vorbereitet. Immerhin war am vergangenen Freitag ihr großer Tag: Kerstin Patenge, die langjährige Leiterin der Kita „Haus Sonnenschein“ in Großkorbetha, wurde offiziell in den Ruhestand verabschiedet.