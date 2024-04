Weißenfels/MZ. - Die Floorball-Männer des UHC Sparkasse Weißenfels, die am Wochenende Deutscher Meister geworden sind, dürfen sich in das Ehrenbuch der Stadt eintragen. Das kündigte Oberbürgermeister Martin Papke (CDU) an. Der Verein hatte sich den Deutschen Meistertitel zum 16. Mal gesichert. „Mit dem Gewinn des 16. Meisterschaftstitels ist der UHC Weißenfels der erfolgreichste deutsche Floorball-Verein. Das macht uns stolz. Ich gratuliere der gesamten Mannschaft, dem Trainerstab und allen Unterstützern zu diesem großartigen Erfolg“, sagte Papke. Die Eintragung ins Ehrenbuch werde voraussichtlich im Rahmen der Feier zum 25-jährigen Vereinsjubiläum am 31. Mai erfolgen.