Debatte um neue Polizeiwache in Weißenfels-Neustadt geht weiter

Das Haus Tagewerbener Straße in Weißenfels.

Weißenfels - Die Einrichtung einer Polizeiwache in der Neustadt bleibt weiter Gesprächsthema in Weißenfels. Der Hauptausschuss des Stadtrates hat auf seiner Sitzung am Montagabend die Abstimmung zu einem Antrag von Martin Papke (Fraktion CDU/FDP/Bürger für Gerechtigkeit) vertagt.

Stadt kann Immobilie für neue Polizeiwache nicht kaufen

Papke hatte vorgeschlagen, das Gebäude Tagewerbener Straße 1, das ehemalige „Filmeck“, als Polizeiwache und Zweigniederlassung des Ordnungsamtes zu nutzen. Papke hat dabei den ab 2023 für mindestens zwei Jahre geplanten Neubau der Saalebrücke im Blick - wenn die Neustadt auf der Straße nur noch über den längeren Weg der Ortsumgehung zu erreichen sein wird.

Das Problem allerdings: Nachdem der Stadtrat im Oktober letzten Jahres den Ankauf beschlossen hatte, hat sich die Stadt bislang erfolglos um den Erwerb der Immobilie bemüht. Die aktuellen Eigentumsverhältnisse rund um eine Erbengemeinschaft sind kompliziert. Als Papke zu Beginn dieses Jahres den Antrag für die genannte Übergangslösung auf den Weg gebracht hatte, war er offenbar von geklärten Eigentumsverhältnissen ausgegangen. „Ich hätte den Antrag wohl nicht gestellt, wenn ich gewusst hätte, dass das Gebäude noch nicht im Eigentum der Stadt ist“, sagte Papke im Hauptausschuss und bedauerte offenkundige Kommunikationsprobleme zwischen Stadträten und Verwaltung.

Stadtrat stimmte Aufstockung des Personals zu

Während Papke grundsätzlich weiter zu seinem Vorschlag steht, regte Veit Richter (fraktionslos) stattdessen an, eine Rund-um-die-Uhr-Präsenz der städtischen Ordnungskräfte zu organisieren. Der Stadtrat hatte erst jüngst einer Aufstockung des Außendienstes um vier auf nunmehr zwölf Mitarbeiter zugestimmt. Nach Richters Rechnung könnte durch die Verstärkung des Ordnungsamtes um nur eine weitere Stelle eine Erreichbarkeit über 24 Stunden möglich werden.

Zweifel an der praktischen Umsetzung des im Kern richtigen Papke-Vorschlags äußerte Mario Kabisch-Böhme (Fraktion Wir Weißenfelser/Bürger für Weißenfels/Landgemeinden). Er verwies darauf, dass bis zum Beginn des Brückenneubaus nur noch zwei Jahre bleiben, um nach Klärung der Eigentumsverhältnisse das Gebäude Tagewerbener Straße 1 vor einer Nutzung zu sanieren. (mz/Andreas Richter)