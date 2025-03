Im Weißenfelser Ortsteil Reichardtswerben soll das Osterfeuer wieder viele Besucher anlocken. Was die Organisatoren geplant haben und wie die Tradition enstanden ist.

Das ist dieses Jahr beim Osterfeuer in Reichardtswerben los

Weißenfels/Reichardtswerben/MZ - Feurig wird es im Weißenfelser Ortsteil Reichardtswerben am 19. April. An diesem Abend wird das Osterfeuer auf dem Festgelände entfacht. Was bei dem inzwischen traditionellen Fest alles auf dem Programm steht, lesen Sie hier.