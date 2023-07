Weißenfels/MZ - Alljährlich droht sie im Sommer: die Flaute bei den Blutkonserven, weil viele Menschen in den Urlaub gehen und deshalb nicht die Spendenaktionen aufsuchen. Doch bei Operationen oder nach Unfällen mit stärkerem Blutverlust werden Konserven gebraucht. „Auch Krebspatienten müssen während der Chemotherapie ständig mit Blutprodukten versorgt werden“, erklärt Gabriela Rosin von der Asklepios-Klinik Weißenfels. Aus all diesen Gründen sei eine Blutspende so wichtig. Mit einer einzigen könnten im Idealfall drei Patienten versorgt werden, betont die Leiterin des Labors.

Daher führt die Klinik mehrmals im Jahr Blutspendeaktionen durch, zu denen das Personal und die Bevölkerung eingeladen werden. Der nächste Termin ist am Dienstag, dem 18. Juli. Etwa 65 weitere Spendetermine organisiere der DRK-Kreisverband Weißenfels pro Jahr, erläutert Katrin Richly, Gebietsreferentin des DRK-Blutspendedienstes. Gegenwärtig gebe es 3.619 Spender in der Region. Das seien etwa 400 weniger als im Jahr 2021, obwohl das DRK im letzten Jahr zwei Termine zur Blutspende mehr angeboten hatte als im Vorjahr.

Spender werden immer älter

Die Zukunftsaussichten bei der Versorgung mit Blut sind nicht rosig. Die Spender werden immer älter. „Alle Stammspender sind jenseits der 50“, berichtet die Fachfrau und weist damit auf eine dramatische Entwicklung hin. „Wir spüren längst den demografischen Wandel“, bestätigt sie. Unter den jungen Leuten gebe es nicht genug Spendewillige, es fehle die Bereitschaft, regelmäßig zu spenden. Aber jede Konserve werde benötigt. „Was wir an Blut entnehmen, liefern wir grundsätzlich an Krankenhäuser in Sachsen-Anhalt.“ Hier würden täglich 450 bis 500 Blutkonserven gebraucht. 70 bis 75 Prozent des Bedarfs decke das DRK ab.

Vor wenigen Tagen hatte das Deutsche Rote Kreuz zu einer Spendenaktion nach Lützen eingeladen. Schon zum geplanten Beginn um 15 Uhr trafen die ersten Spendewilligen ein. Unter ihnen Jürgen Reinhardt. „Ich will einfach bloß helfen“, meinte der 71-Jährige. Angst vor der Blutentnahme müsse man nicht haben. „Die Frauen hier sind doch zärtlich“, ergänzte er lachend und passend zu der vertrauten Atmosphäre zwischen allen Beteiligten.

Ehrenamtliche helfen

Bereits die 136. Spende leistete an diesem Nachmittag die gute Seele bei den DRK-Aktionen in Lützen, Marlis Tondorf-Dittrich. Als ehrenamtliche Helferin kümmert sie sich vor Ort um Organisatorisches wie Terminfragen und das Vorbereiten des Imbisses. Damit gehört sie zu den etwa zehn Ehrenamtlichen und Beschäftigten, die in Lützen für einen reibungslosen Ablauf sorgten.

Gegen 16.30 Uhr waren fünf der sechs Liegen belegt und das Blutentnahmeteam hatte alle Hände voll zu tun. Zu Gelassenheit bei der ersten Spende rief Heiko Menz aus Starsiedel diejenigen auf, die erstmals spenden wollten. Der Entnahmeprozess könne stets abgebrochen werden, was beruhigend sei. „Für mich ist der Weg zur Blutspende nichts anderes, als wenn ich einkaufen gehe“, berichtete der 61-Jährige entspannt. „Alle geben sich sehr viel Mühe“, lobte er das DRK-Team.

Kein Profit mit Blutspenden

In diesem engagiert sich auch Anne Kitze, Oberärztin für Gefäßchirurgie an der Asklepios Klinik Weißenfels. Die Arztgespräche bei der Blutspende führe sie in ihrer Freizeit und wickele jährlich etwa 60 solcher Termine ab. „Ich weiß, wie viel Blut wir brauchen“, meinte die engagierte Medizinerin. Im Sommer sei die Versorgungslage oft „sehr schlimm“. Manchmal müsse sie am Institut in Dessau anrufen und um zwei Konserven betteln. Profit ließe sich mit dem Blut nicht machen. „Es sind gerade so viel Konserven da, dass wir uns selbst versorgen können“, sagte sie.

Daher sei jede Spende, egal welcher Blutgruppe, willkommen. Wer gesund sei und ausreichend gegessen und getrunken habe, könne sich, ausgerüstet mit dem Personalausweis, auf den Weg zur Erstspende begeben, teilte Andrea Eichel, Teamleiterin für die Blutspende, mit. In etwa sechs bis zehn Minuten sei die eigentliche Vollblutspende absolviert. Anschließend wartet der Imbiss, den sowohl das DRK als auch die Asklepios-Klinik als Aufwandsentschädigung anbieten.