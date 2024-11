Hohe Auszeichnung geht in den Burgenlandkreis Darum ist der Ruderverein Weißenfels „Verein des Jahres“ in Sachsen-Anhalt geworden

Der Weißenfelser Ruderverein 1884 ist am Donnerstag vom Ostdeutschen Sparkassenverband als „Verein des Jahres“ geehrt worden. Was die Sportler laut den Preisstiftern so besonders macht.