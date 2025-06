Nicht nur im Freibad, auch in der Weißenfelser Innenstadt kann man sich bei heißen Temperaturen erfrischen – wenn es im Rahmen bleibt. Was erlaubt ist und was nicht.

Darf man in Weißenfels in Brunnen baden?

Weißenfels - Ein Vorfall in Teuchern ließ erst vor wenigen Tagen aufhorchen: Ein Mann hatte im Brunnen auf dem Markt gebadet und hinein uriniert. An den Wasserspielen auf dem Weißenfelser Marktplatz spielte sich indes ein Vorfall ab, der zwar nicht ganz so drastisch war, in den sozialen Medien aber nicht minder für Aufregung und Diskussionen sorgte.