Weißenfels - Einen nicht alltäglichen „Tankstopp“ können Eisenbahnenthusiasten am Sonnabend am Weißenfelser Hauptbahnhof erleben. Auf dem Weg von Berlin ins thüringische Saalfeld wird ein Dampf-Sonderzug einen Zwischenstopp in der Saalestadt einlegen, um Wasser für die Lok nachzutanken.