Nicole Laufer bietet in ihrem Weißenfelser „Eiscafé CD“ seit dieser Saison besondere Hunde-Leckereien an. Wie das bei der Kundschaft ankommt.

Café in Weißenfels bietet jetzt spezielles Eis für Hunde an

Weißenfels - Aber bitte mit Sahne? Nicht für Hündin Amy! Für die Australian-Sheppard-Dame hat Nancy Laufer in ihrem Weißenfelser „Eiscafé CD“ seit dem Start der Saison eine besondere Leckerei im Sortiment: Hundeeis in verschiedenen Geschmacksrichtungen. „Darunter sind Wassereis-Sorten mit Wildlachs, Hähnchenleber und Rind, aber auch Eis auf Joghurtbasis wie Hanf-Blaubeere und Banane-Apfel“, verrät Laufer.

Die 40-Jährige führt seit 2020 das Café und bietet dort normalerweise neben frischen Kuchen täglich rund 18 Eissorten an, die zum Teil variieren. Wie sie auf die Idee kam, jetzt auch Hundeeis ins Sortiment aufzunehmen? „Es gibt sehr viele Hundebesitzer, die bei uns vorbeispazieren“, erzählt sie. „Wenn Herrchen oder Frauchen sich eine Kugel Eis gekauft haben, kam es dann immer wieder vor, dass einige auch für ihren Hund eine Kugel Vanilleeis bestellt haben. Das hat mich echt geschockt.“ Der Grund: „Hunde vertragen weder Zucker, noch Milchprodukte besonders gut. Sie können diese Stoffe nicht gut abbauen und bekommen Durchfall.“ Das Hundeeis dagegen ist zucker- und lactosefrei und wird in 90 Milliliter-Bechern verkauft. Hergestellt wird es von einer auf Tiernahrung spezialisierten Firma in Wuppertal. „Auch spezielles Katzeneis habe ich ins Sortiment aufgenommen“, so Laufer. „Dabei handelt es sich aber eher um eine kühle Paste, die aus verschiedenen Fleischsorten besteht.“

Und wie kommt die kalte Leckerei bei der tierischen Kundschaft an? „Bei Katzen hält sich die Nachfrage eher in Grenzen“, gesteht Laufer. „Wohl auch deshalb, weil man mit Katzen nicht in dem Maße zur Eisdiele spazieren geht.“ Anders dagegen bei Hunden. „Hier sind sowohl Tier e als auch Besitzer begeistert.“ Und: „Alle, die ihre Hunde zuvor mit normalen Milchspeiseeis gefüttert haben, sind umgestiegen. Ich habe sogar Neukunden dazu gewonnen, die extra wegen des Hundeeises mit ihren Vierbeinern zu uns kommen.“

Auch die dreijährige Hündin Amy besucht regelmäßig mit Frauchen Manuela Kohl aus Dehlitz die Eisdiele in Weißenfels. „Man spürt regelrecht ihre freudige Erwartung“, lacht die Besitzerin, die ab und an sogar ein paar Becher für die heimische Kühltruhe mitnimmt. „Als kleine Belohnung für zwischendurch“, erklärt sie. Denn wie bei uns Menschen soll auch das Eis für Hunde eher ein gelegentliches Leckerli sein.