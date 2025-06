Zum 25. Mal wird Pfingsten das Burgstock-Festival in Langendorf gefeiert.

"Far Niente“, die Schulband des Weißenfelser Goethegymnasiums, begeisterte als Vorband.

Langendorf - Einige wenige von ihnen, Veranstalter wie Besucher, sind Urgesteine der ersten Stunde und können sich an die Anfänge erinnern: Als Jugendliche trafen sich einige der heutigen Organisatoren in den 1990er-Jahren in der „Alten Fuchsburg“, feierten gemeinsam ihre Geburtstage.