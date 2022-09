Bürger in Großkorbetha kritisieren zu hartes Trinkwasser

Weißenfels/MZ - Die Neuvergabe der Nutzungsrechte für die Trinkwasserversorgung hat in Großkorbetha für Aufregung gesorgt. Am Montagabend sollte der Ortschaftsrat in einer nichtöffentlichen Anhörung über seinen Standpunkt zur Vergabe der sogenannten Wasserkonzession entscheiden (siehe „Langfristige Vereinbarungen“). Die aktuellen Verträge laufen zum Jahresende aus. Tage zuvor hatte der Großkorbethaer Ortsbürgermeister Bernd Ostermann (SPD) zu einer Diskussionsrunde mit Bürgern eine Stunde vor der Ratssitzung eingeladen - diese in letzter Minute jedoch formal wieder abgesagt.