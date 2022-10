Burgenlandkreis bereitet sich auf mögliche Gasknappheit vor

In Städten und Gemeinden sollen sogenannte Leuchttürme eingerichtet werden. Worum es sich dabei handelt und wie sich die Weißenfelser Tafel auf eine solche Situation vorbereitet.

Was Lebensmittelspenden anbelangt, sei die Weißenfelser Tafel momentan gut versorgt. Bei Holz oder Kohle sieht es nicht ganz so gut aus.

Weissenfels/MZ - Nachdem bereits herausragende Strukturwandel-Projekte als „Leuchttürme“ bezeichnet werden, nutzt die Kreisverwaltung den Begriff nun auch für etwas, was manch einer wohl eher als Notunterkunft bezeichnen würde. Denn im Hinblick auf eine mögliche Strom- oder Gasmangellage möchte der Burgenlandkreis in Absprache mit den Bürgermeistern in jeder seiner elf Gemeinden einen solchen „Leuchtturm“ einrichten.