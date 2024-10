Brandstiftung in Hohenmölsen: Zwei Mülltonnen stehen in Flammen

Hohenmölsen/MZ - In Hohenmölsen haben unbekannte Täter nach Polizeiangaben zwei Mülltonnen angezündet und damit einen Sachschaden in Höhe von rund 450 Euro angerichtet. Laut Revier Burgenlandkreis hatte ein Zeuge am Mittwochabend im Karl-Liebknecht-Ring von seiner Wohnung aus Licht vor dem Gebäude wahrgenommen und in der Folge erkannt, dass die beiden 1.100 Liter fassenden Mülltonnen in Flammen standen. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen und ein Übergreifen auf andere Objekte verhindern. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung laufen.