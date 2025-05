Seit Wochen brennen immer wieder Mülltonnen oder Pkw, wie hier am 7. Mai an der Stadthalle, in Weißenfels.

Weißenfels - Eine Serie von Bränden – mal sind es Autos, mal Mülltonnen – hält seit einigen Wochen Feuerwehr und Polizei in Weißenfels auf Trab (die MZ berichtete). Am Donnerstag wurde bekannt, dass die Einsatzkräfte der Feuerwehr einen Hinweis auf einen möglichen Täter an die Polizei weitergegeben habe. Diese wollte sich gegenüber der MZ dazu nicht weiter äußern, bestätigte lediglich, dass sie mit den Kräften der Wehr in engem Austausch stehe.