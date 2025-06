Hausierer in Weißenfels unterwegs Stadtwerke Weißenfels warnen vor Betrügern

Mitarbeiter, die angeblich mit den Stadtwerken kooperieren, tun dies in Wahrheit nicht.

Hausierer in Weißenfels unterwegs

Weißenfels - Die Stadtwerke Weißenfels (SWW) erreichen derzeit vermehrt Beschwerden von Kunden über Haustürgeschäfte. Mitarbeiter einer Firma „Lichtblick“ sollen vorgeben, mit den Stadtwerken zu kooperieren und Zählerstände abzulesen. Dabei sollen sie auch versuchen, an Bankverbindungen und andere Kundendaten zu gelangen.

Hinweise oder Fragen nehmen die Stadtwerke unter 03443/3890 oder [email protected] entgegen.

In einer Pressemitteilung machen die SWW deutlich, dass sie in keinerlei Verbindung zu den besagten Vorfällen stehen und warnen davor, Haustürgeschäfte abzuschließen. Wer dennoch in die Falle getappt ist, habe ein 14-tägiges Rücktrittsrecht. Echte Stadtwerke-Mitarbeiter können sich stets durch einen Mitarbeiter-Ausweis legitimieren.