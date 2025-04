Traktor kommt im Burgenlandkreis von der Straße ab Bei Unfall in Lützen laufen mehrere Tausend Liter Wasser aus

In Lützen im Burgenlandkreis ist am Dienstag ein Traktor von der Straße abgekommen. Dadurch kippte dessen Hänger um. Was die Folgen des Unfalls waren.