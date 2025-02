Weißenfels/MZ. - Vorsichtig und mit geübten Griffen dreht Alexandra Major-Bacskai den Jungen. Angestrengt greift der Kleine am Boden nach bunten Ringen. Die Ungarin ist eine der Konduktorinnen, die sich in diesen Tagen in Weißenfels um Mädchen und Jungen mit frühkindlichen Hirnschädigungen kümmern. Im Therapiezentrum in der Seumestraße finden die ersten Förderwochen des Jahres des Vereins Ponte Kö (siehe Beitrag „Wurzeln...“) statt.

