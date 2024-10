Für welchen Bereich und warum das Stellplatzkonzept in Hohenmölsen geändert wurde.

Begrenzung der Parkzeit in Hohenmölsener Straße abgeschafft

Schilder wie dieses, welche auf die Parkzeitbegrenzung hinweisen, wurden in der Hohenmölsener Mauerstraße bereits abgebaut.

Hohenmölsen/MZ. - In der Hohenmölsener Mauerstraße kann fortan größtenteils ohne Zeitbegrenzung geparkt werden. Der Stadtrat sprach sich in seiner jüngster Sitzung einstimmig dafür aus, die Einschränkung auf zwei Stunden Parkzeit von 8 bis 18 Uhr abzuschaffen, die bislang für 60 Stellplätze galt. Einzig die zwölf Parkplätze am Friedhof sollen weiterhin zeitbegrenzt bleiben.