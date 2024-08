Ekkart Günther leitet ab jetzt den Rat in Weißenfels. Warum er in seiner Heimatstadt längst kein Unbekannter ist und welche Schwerpunkte er für sein Ehrenamt sieht.

Weißenfels/MZ. - Als der Weißenfelser Ruderverein in diesem Sommer im Bootshaus sein 140-jähriges Bestehen groß gefeiert hat, da durfte Ekkart Günther nicht fehlen. Mit Schiebermütze saß der mittlerweile 71-Jährige unter den zahlreichen Festgästen. „Der Ruderverein ist ein Stück meiner Identität“, sagt Günther. Rund 500 Kilometer im Jahr rudert er gemeinsam mit seinem Partner im Doppelzweier. Erst vor einigen Wochen waren sie mit ihrem Boot im Ossiacher See in Österreich unterwegs.