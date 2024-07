Weißenfels/MZ. - Paukenschlag am Dienstagabend in Weißenfels: Der seit Jahren angekündigte Neubau der Saalebrücke im Zentrum der Stadt verschiebt sich um fünf Jahre. Darüber hat Stefan Hörold, Präsident der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt, auf einer Bürgerversammlung informiert. Eigentlich sollte der Bau in diesem Jahr beginnen. Die Stadt bereitet sich seit Jahren auf die Folgen einer fehlenden Saaleüberquerung während der Bauzeit vor. Geplant wird das Vorhaben seit dem Jahr 2018. Während dieser Zeit hätten sich nun jedoch die Anforderungen an die Planungen insbesondere mit Blick auf den nichtmotorisierten Verkehr stark verändert, so Hörold. Deshalb sollen die Planungen nun noch einmal erweitert und auch die nebenliegenden Verkehrsanlagen wie der Niemöllerplatz südlich der Brücke einbezogen werden. Die Entscheidung der Behörde stieß während der Versammlung auf großes Unverständnis der Bürger. „Ich bin stinksauer“, sagte Oberbürgermeister Martin Papke (CDU).