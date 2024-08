Sperrung in Richtung Göttingen dauert an.

Schkortleben/MZ. - Die Autobahn 38 kann wieder in Richtung Leipzig befahren befahren. Nachdem die Autobahn aufgrund eines schweren Unfalls auf der Saalebrücke am Freitag zwischen der Anschlussstelle Bäumchen und dem Autobahnkreuz A 38/ A 9 beidseitig gesperrt war, wurden die Spuren in Richtung der sächsischen Großstadt nach Aufräumarbeiten am Samstagmittag wieder freigegeben. Die Fahrbahn wurde bereinigt und Trümmer beseitigt. Auch ein 60-Tonnen-Kran kam zur Bergung der verunfallten Lkw zum Einsatz, wie Tino Möhring, Sprecher der Autobahn Gmbh des Bundes für den Bereich Ost, gegenüber der MZ sagt.

Die Gegenfahrbahn in Richtung Göttingen ist in diesem Bereich nach wie vor gesperrt. Ein MZ-Reporter war vor Ort und berichtet davon, dass Teile der Fahrbahnen infolge einer Explosion durch den Unfall noch schwarz-verkohlt aussehen. „Dort gibt es wirklich massive Schäden“, bestätigt Tino Möhring. Wann die A 38 in Richtung Göttingen wieder freigegeben werden kann, ist noch nicht klar. Laut Tino Möhring wird es mindestens bis Mitte oder soagr Ende nächster Woche dauern.