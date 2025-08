Ein defektes Auto ist in einem vielbefahrenen Kreisverkehr an der B87 in Weißenfels liegengeblieben und hat für Behinderungen gesorgt. Wie der Verkehrsknoten wieder freigegeben werden konnte.

Weißenfels/MZ - Ein 23-jähriger Autofahrer ist am Dienstagabend mitten im vielbefahrenen Kreisverkehr an der B87/Käthe-Kollwitz-Straße in Weißenfels mit seinem Pkw liegengeblieben und hat den Verkehrsknoten blockiert. Laut Polizei hat der Mann den Notruf gewählt und konnte mit Hilfe der herbeigeeilten Beamten das Pannen-Auto von der Fahrbahn und in eine Parkbucht schieben. So habe der Verkehr wieder rollen können, hieß es. In der Parkbucht wartete der Autofahrer auf den Pannendienst.